Pamela Anderson relansează iconicul costum de baie din Baywatch /FOTO GALERIE! La 55 de ani, Pam a uimit cum arată ca model Pamela Anderson, relanseaza iconicul model de costum de baie in care a aparut in celebrul serial ”Baywatch”. Insași blonda fatala a anilor ’90 a dovedit ca poate fi din nou sexy model, și ca arata senzațional la 55 de ani. Astazi, fostul manechin a lansat o noua gama de costume de baie realizate in parteneriat cu un cunoscut producator vestimentar. Se intampla la 25 de ani de cand Pam, candva una dintre cele mai ravnite femei de pe mapamond, a terminat filmarile la popularul serial de televiziune. Pamela Anderson relanseaza iconicul costum de baie din Baywatch. Piesa de rezistența a colecției… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

