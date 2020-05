Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.260de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 187de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.251 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 184 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.244de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 180de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.113 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 125 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind…

- Avand in vederea ca ne aflam in perioada Sarbatorilor Pascale, precum si intr-o situatie speciala in contextul eforturilor sustinute pentru prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19, la nivelul Poliției de Frontiera Romane se mentin masurile dispuse pentru intarirea dispozitivului de supraveghere…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.091de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 109de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.052 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 102 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…