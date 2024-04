Cazarea la Turda, pe perioada Untold-ului (8-11 august 2024), a ajuns la… 906 euro/2 persoane (fără masă)! Așa dupa cum știți, festivalul UNTOLD aduce cu sine o explozie de cereri de cazare pe perioada desfașurarii acestui eveniment, iar cazarile din Cluj-Napoca sunt de fiecare data ocupate, cu mult inaintea debutului acestui eveniment. Din acest motiv, mulți iși indreapta privirea și spre Turda, mai ales ca aici cazarile sunt mai ieftine decat la Cluj-Napoca. In acest an, festivalul Untold se desfașoara in intervalul 8-11 august 2024, adica de vineri pana duminica. Adica, 3 nopți de cazare. Am cautat pe Booking.com ce oferte exista pe acea perioada, la Turda și am descoperit ca multe dintre locații… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- O hala situata in Cluj Napoca a luat foc joi dimineața. Pompierii intervin cu șase autospeciale și doua autoscari. Nu sunt pana in prezent persoane care sa solicite consult medical. Pompierii din cadrul Detașamentelor 1, 2 și Turda intervin in aceste momente cu șase autospeciale și doua autoscari…

- O zi de duminica cu o parcare arhiplina la VIVO Cluj, nu mai ai loc sa arunci nici macar „un ac”. Tot mall-ul VIVO Cluj-Napoca a fost plin de oameni. Clujenii dar și turdenii au luat cu asalt magazinele, e clar ca ceea ce au in comun, printre altele este shopping-ul. Atrași și de perioada reducerilor…

- ANAF Cluj a scos la licitație o serie de bunuri confiscate, printre care și un Renault Megane in stare foarte buna. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca Administratia Județeana a Finantelor Publice Cluj Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice vinde prin licitație:…

- ANAF Cluj scoate la licitație o noua serie de bunuri confiscate. Printre acestea și un Renault Megane. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca Administratia Județeana a Finantelor Publice Cluj Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice vinde prin licitație: autoturism…

- Pentru un autoturism, taxa de rovinieta va fi de 2,5 euro pentru o zi, 5,3 euro pentru 30 de zile, respectiv 28 euro pentru un an, iar pentru un vehicul de transport marfa cu masa mai mica de 3,5 tone, taxa va fi de 8,6 euro pentru o zi, de 18,2 euro pentru 30 de zile, respectiv 96 euro, pentru un an. Pentru…

- Pentru un autoturism, taxa de rovinieta va fi de 2,5 euro pentru o zi, 5,3 euro pentru 30 de zile, respectiv 28 euro pentru un an, iar pentru un vehicul de transport marfa cu masa mai mica de 3,5 tone, taxa va fi de 8,6 euro pentru o zi, de 18,2 euro pentru 30 de zile, respectiv 96 euro, pentru un an. Pentru…

- In perioada 19 – 21 ianuarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca și cei ai Secției 5 Poliție Rurala Dej au desfașurat activitați in mediul urban și rural, in scopul combaterii faptelor comise cu violența, depistarii conducatorilor auto care incalca regulile de circulație, a…

- ANAF Cluj-Napoca scoate din nou la licitatie mai multe modele de autoturisme, conform unui anunt postat recent pe pagina de Facebook. Astfel, institutia a precizat ca va vinde un Nissan Pathfinder din 2007, la pretul de 27.450 lei, fara TVA, dar si un Opel Combo din 2008, la pretul de 10.650 lei, fara…