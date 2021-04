Stiri pe aceeasi tema

- O fetița și un baiat, ambii in varsta de 3 ani, sunt internați la Terapie Intensiva, la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, cu COVID-19, starea lor fiind stabila. Medicii spun ca cei doi copii au ajuns la spital din cauza bolilor pe care le au și astfel s-a depistat și coronavirusul, potrivit Mediafax.

- O situație extrem de complicata, dupa cazul din Sibiu, are acum loc și la Arad. Rudele unor pacienți COVID-19, decedați pe patul Spitalului Județean fac acuzații grave la adresa medicilor care i-au ingrijit.

- La nivel global, Romania se afla pe locul 14 in ceea ce privește campania de vaccinare anti-coronavirus. Țara noastra are o rata de 4,41 de doze administrate la suta de persoane. Romania este astfel peste media europeana depașind tari mai dezvoltate precum Germania, Franta, Italia și Polonia. „In Romania…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID a anunțat vineri ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 18.256 de doze de vaccin Pfizer si 8.501 doze de vaccin Moderna, la 26.757 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Dintre…

- Situație șocanta in Mexic! Un barbat a fost lasat sa moara in fața unui spital de stat din capitala țarii, in timp ce rudele se rugau de medici sa ii ofere ajutor. El nu ar fi fost ajutat pentru ca personalul medical credea ca are coronavirus. Mai tarziu, echipajul de ambulanța care a ajuns a confirmat…

- Doua femei de 45 și 50 de ani sunt cercetate de polițiști dupa ce ar fi furat 8.000 de lei dintr-un bagaj pe o strada din Sibiu. Banii aparțineau unei familii din Teleorman, care venise la Sibiu cu copilul, ce urmeaza sa fie operat la o clinica privata din oraș. Citește și: SONDAJ CURS - Cati…

- Unul dintre cei doi antreprenori sibieni duși cu avion privat in Germania, pentru a primi tratament impotriva COVID-19 a murit, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, surse din anturajul omului de afaceri. Barbatul in varsta de 56 de ani a fost dus la un spital din Germania, pentru a primi tratament…