Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 62 de ani care a primit un transplant de rinichi modificat genetic de la un porc a fost externat din spital. Pacientul a fost trimis acasa miercuri, la doua saptamani dupa operația revoluționara de la Spitalul General din Massachusetts (MGH), scrie BBC.

- O femeie in varsta de 38 de ani, insarcinata in luna a patra, a murit la Spitalul Județean Bacau, unde a mers dupa ce a acuzat dureri puternice. Familia femeii spune ca sarcina era oprita din evoluție, dar tanara a fost lasata sa aștepte 12 ore pana sa fie dusa in sala de operație. De cealalta parte,…

- Conform informațiilor existente, femeia s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febra, frisoane și dureri de cap. Deși au constat ca sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat masuri imediate, gravida fiind lasata sa agonizeze, spun rudele femeii.Cand au decis in cele din urma…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu. Sunt mai multe anchete in curs care vor clarifica…

- Chirurgii au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic unui pacient in viața, intervenție realizata pe data de 16 martie anul acesta, a anunțat, joi, Masachusetts General Hospital din Boston. Este o premiera care reprezinta un nou pas spre o potențiala soluție a penuriei cronice de donatori…

- Un caz cutremurator a avut loc in luna februarie in Timiș, insa se pare ca a fost mușamalizat de autoritați. Un copil de 16 ani a murit pe terenul de fotbal, deoarece ajutorul a sosit mult prea tarziu. Un copil de 16 ani a murit cu zile, in județul Timiș. Așa spun toate rudele, dar și prietenii adolescentului.…

- Apar din ce in ce mai multe detalii șocante despre tragedia de la spitalul Movila din Ploiești. Familia femeii moarte vrea sa știe de ce ea nu a putut fi salvata, in timp ce alți pacienți au fost. Fiica femeii a vorbit cu medicii, iar declarațiile ei sunt ingrozitoare. Iata ce i s-a spus!

- Polițistul local din Cisnadie, județul Sibiu, ranit la jumatatea lunii februarie in timp ce dirija traficul intr-o zona cu pericol de inundatie, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Polițistul lovit de mașina a murit la spital! Barbatul in varsta de doar 38 de ani din Cisnadie, județul…