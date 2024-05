Actualul primar, Nicolae Salagean, se retrage și il lasa in cursa electorala pe omul de la proiecte europene din Primaria Bicaz, Liviu Buțincu. Acesta candideaza din partea PSD, este deținator a doua licențe, una de inginer mecanic și una in economie, finanțe-banci domeniu in care a lucrat, in special pe partea de credite pentru IMM-uri și ca specialist restructurare și colectare pentru persoane fizice, in mai multe unitați bancare inainte de a intra ca manager proiecte in primarie. Viceprimarul de Bicaz, Pavel-Razvan Surdu, candideaza din partea USR. Are 54 de ani, este casatorit și are un copil.…