Evolutia starii de sanatate a actorului Florin Piersic, supus joi unei interventii pentru scoaterea unei proteze de genunchi care i-a provocat o infectie severa, este lent favorabila. Asta transmite reprezentantii Spitalului Foisor. Piersic intra la kinetoterapie si recuperare medicala Reprezentanții unitații medicale au precizat ca acesta a inceput procedurile de kinetoterapie si recuperare medicala.