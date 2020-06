(P) Cum să-ți reîmprospătezi casa pentru a o transforma în cea mai plăcută destinație de vacanță Ți-e dor de o escapada rapida in stațiunea preferata de vacanța? Mulți dintre noi se regasesc in acest sentiment, mai ales avand in vedere perioada pe care o traversam. Cu toate acestea, daca planuiești sa-ți petreci vara acasa, experții IKEA vin in sprijinul tau și iți prezinta cum iți poți transforma locuința in destinația perfecta de vacanța in acest sezon ceva mai neobișnuit. La urma urmei, n-ar trebui sa pleci neaparat intr-o excursie departe de casa pentru a reuși sa te distrezi sau sa te relaxezi. In aceste vremuri fara precedent, e in regula sa optezi pentru o vacanța la tine acasa și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

