[P] Ce este foietajul și cum puteți găti cu el Faceți cunoștința cu noua dvs. baza preferata din congelator. Daca nu ați lucrat niciodata cu el, s-ar putea sa va intrebați „ce este foietajul?". Pe scurt, este un aluat vascos, onctuos și fragil, care poate fi folosit pentru a face produse de patiserie, ștrudel, quiche, baghete de paine sau orice altceva cu foietaj in el. De asemenea, are o poveste lunga și complicata despre origine, pe care o vom analiza mai jos. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul rand trebuie sa știți ca nu orice cartofi sunt buni pentru piure. Ii puteți folosi desigur, dar nu va iesși ceea ce trebuie. Mai exact nu alageți cartofi roșii niciodata, ci optați pentru cei albi. Taiați cartofii cat mai apropiați ca marime. Daca bucațile de cartofi au dimensiuni diferite,…

- Cum ingrijim florile primavara? In curand veți prinși intr-o frenezie de semanat semințe, de cultivat și de ingrijit gradina, pe masura ce aceasta revine la viața. Profitați de timpul ramas pentru a va organiza plantele și pentru a le ingriji corespunzator. Cuprins: Cum ingrijim florile primavara. Comandați…

- Stimați cetațeni, in perioada 14 martie-15 mai 2022, puteți sa va faceți autorecenzarea asistata cu sprijinul unui recenzor, la sediul Bibliotecii Sandulești, dupa urmatorul program: Luni -Vineri: 8:00 -12:00 ;

- "Așii noștri ne apara eroic cerul. Dar Rusia are avantaje. Dragi parteneri care inca nu ați furnizat Ucrainei avioane militare: cum puteți dormi cand copiii ucraineni sunt sub bombe in Mariupol, Herson, Harkiv, alte orașe? Puteți lua aceasta decizie acum. Faceți-o!", spune Kuleba, intr-un mesaj pe contul…

- Deși cazinourile online sunt o modalitate foarte populara de a juca pentru distracție sau pentru profit, acestea pot fi uneori considerate plictisitoare și neoriginale, dar exista modalitați prin care pot deveni mai atractive pentru jucatori. Industria cazinourilor online exista din 1994 și a crescut…

- Am creat mai multe trucuri de viata pentru toate ocaziile, incepand de la „cum sa va curatati tastatura" pana la „cum sa va simtiti confortabil purtand tocuri inalte". Pentru a va gasi telefonul in casa, copiati si lipiti www.google.com/android/find in bara de locatie a browserului. Sistemul va va…

- Ultima luna calendaristica de iarna vine cu schimbari pentru unii nativi, atât pe plan profesional cât și personal. Care sunt previziunile astrelor pentru februarie 2022. BERBEC Luna februarie va fi un moment minunat pentru a crea noi proiecte importante. Veți coopera activ…

- BERBECEste momentul sa le aratați celor din jur ca le apreciați eforturile pe care le fac pentru voi. Renunțați la atitudinea distanta, rece! Riscați sa pierdeți oameni dragi din aceasta cauza.TAURSunt multe tentații in jurul vostru, dar stați cu ochii pe portofel. Nu este momentul sa fiți risipitori.…