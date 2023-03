Stiri pe aceeasi tema

- "Am inceput Ozempic acum sase saptamani", povesteste o utilizatoare americana de TokTok intr-un clip video cara a adunat aproximativ 100.000 de vizualizari. "N-am facut niciun exercitiu, doar mi-am injectat produsul!", mai spune tanara, care a prezentat fotografii "inainte" și "dupa" pentru a-și susține…

- Tesla a concediat zeci de angajati, de la o uzina din SUA, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat. La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Prețurile in creștere la energie i-au facut pe romani sa consume mai puțin. Consumul populației, in 2022, a fost cu aproape 10% mai mic. Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021,…

- Complicațiile diabetului de tip 1 ar putea fi „un lucru de domeniul trecutului” datorita noilor dispozitive de urmarire care pompeaza automat insulina diabeticilor, a declarat NHS England, scrie skynews. In cadrul unui program NHS, peste 100.000 de diabetici din Anglia vor primi dispozitive de urmarire…

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis (EDPR) a anuntat ca va demara actiuni in justitie impotriva noilor taxe impuse producatorilor de energie de Polonia si Romania, transmite Reuters. La fel ca multe alte sate membre ale Uniunii Europene, Romania si Polonia au introdus recent…

- Tesla a anunțat, luni, rezultatele vanzarilor sale pentru anul 2022. Compania lui Elon Musk a vandut 1,31 milioane de vehicule electrice: un record, dar o cifra care ramane inca departe de obiectivele stabilite. Tesla a anunțat ca a livrat 1,31 milioane de mașini electrice in 2022, un record și un salt…