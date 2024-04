Cafeaua instant, ușor de pregatit cu doar un strop de apa fierbinte, e departe de a fi cea mai sanatoasa bautura. Fie ca e vorba de celebrele pliculete “3 in 1” sau variantele de cappuccino ori frappe la plic, toate sunt o mare sursa de E-uri. In plus, sortimentele "3 in 1" sunt de obicei pline de zahar și alte ingrediente adaugate, care pot avea efecte negative asupra sanatații pe termen lung. Sa analizam mai detaliat fiecare ingredient in parte și riscurile pentru sanatate asociate cu acestea:1. Zahar: Majoritatea sortimentelor de cafea 3 in 1 au un conținut ridicat de zahar, in jur de 50%.…