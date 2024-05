Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a venit cu critici aspre la adresa lui Nicușor Dan. Candidatul PNL la Primaria Capitalei susține ca Nicușor Dan a refuzat sa aiba o dezbatere in campania electorala. Mai mult, candidatul liberalilor la Primaria Capitalei a spus ca Nicușor Dan se bazeaza pe sprijinul PNL in Consiliul…

- George Tuța, candidatul susținut de aliana PSD-PNL, și-a depus duminica candidatura pentru Primaria Sectorului 1, in aplauzele colegilor de partid și susținut de Sebastian Burduja, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Principalele declarații George Tuța: „Mi-am ghidat cariera pe baza unor principii…

- Sebastian Burduja a aflat ca va fi candidatul PNL la Primaria Capitalei cand era in Coreea de Sud in delegația care l-a insoțit pe premierul Marcel Ciolacu. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit intr-un interviu acordat vineri seara, la Digi24, despre momentul in care a fost desemnat candidatul…

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Catalin Cirstoiu a fost prezentat in urma cu scurt timp in mod oficial drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Medicul a fost nevoit sa raspunda și la intrebarile jurnaliștilor, chiar daca au fost unele dificile. Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Carstoiu, a fost intrebat…

- Sebastian Burduja, președintele PNL București și potențial candidat la Primaria Capitalei, a spus la Digi24 ca in coaliție se duc in continuare negocieri pentru a stabili pe cine vor susține in aceasta funcție. El spune insa ca discuția in ceea ce privește alegerile locale ar trebui dusa pe proiecte…

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…