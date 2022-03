Oscar 2022 - Filmul CODA a fost desemnat marele câştigător al galei. Lista câştigătorilor "CODA" de Sian Heder a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 94-a editie a galei premiilor Academiei Americane de Film. Lady Gaga si Liza Minnelli au fost cele care au prezentat cel mai asteptat premiu al serii. Ceremonia premiilor Oscar a avut loc, duminica seara, la Dolby Theater. Vedetele au purtat panglici albastre sau galbene, in semn de sustinere pentru refugiatii din Ucraina si din lume. Gazdele premiilor Oscar din acest an, Amy Schumer, Regina Hall si Wanda Sykes, au facut glume in timpul monologului de deschidere de duminica, despre Globurile de Aur, proiectul de lege „Don"t Say… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, datoare marilor producatori de filme. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, condus de liberalul Daniel Cadariu, trebuie sa plateasca peste 35 de milioane de euro. Dar si penalitati uriase. Motivul: nu a virat la timp banii pentru producatorii romani de film si partenerii lor straini…

- Daca vremea neplacuta din acest weekend va impiedica sa ieșiți in oraș, cea mai buna idee este vizionarea unor filme/seriale, in pat, sub o paturica și cu o ciocolata calda langa. Pentru utilizatorii Netflix, filmele din trending ar putea suna interesant. Serialul „The Witcher” Geralt din Rivia, un…

- In varsta de 39 de ani, Sebastian Stan se bucura de un adevarat succes la Hollywood. Actorul roman va putea fi vazut curand intr-o miniserie, el joaca rolul fostului soț al Pamelei Anderson, Tommy Lee, in „Pam și Tommy”. Peste aproximativ o luna de zile, pe 2 februarie, miniseria „Pam și Tommy” va putea…

- Filmul „Don’t Look Up” regizat de Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence in distributie, a stabilit un record de vizionare pe Netflix cu peste 150 de milioane de ore, conform news.ro. In a doua saptamana de la lansarea pe platforma de streaming, filmul a inregistrat 152,29 de…

- Potrivit datelor Netflix pe 4 ianuarie, "Don't look up" a ajuns pe locul trei in lista celor mai populare filme, potrivit statisticilor dupa patru saptamini de la lansare. Se știe ca, in total, pelicula lui Adam McKay "Don't look up" a fost vizionata timp de 263,3 milioane de ore. Acest film este depașit…

- Actrița americana Isabelle Fuhrman, este fiica jurnalistei din Chișinau, Elina Fuhrman (care a emigrat din URSS in 1989 și a lucrat pentru CNN). La doar 24 de ani tanara a reușit sa fie creditata in 41 producții video, impreuna cu staruri precum Samuel L. Jackson, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio,…