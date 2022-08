Orient Express a revenit în România. Cât costă biletul și unde călătorește (VIDEO) Luxosul tren Orient Express a revenit in cursul zilei de luni pentru prima data in Romania, dupa o pauza de 3 ani impusa de restricțiile pandemice. Acesta a oprit in garile din Teiuș, Sinaia și București Nord, iar azi se indreapta spre Istanbul, destinația sa finala. Calatoria cu Orient Express dureaza 11 zile și are loc o singura data pe an, iar prețul acesteia poate depași 18.000 de lire. Trenul Orient Express a pornit de la Paris, pe 26 august, spre Istanbul, iar duminica, pe 28 august, a intrat in țara pe la Curtici, in jurul orei 17:30. A staționat peste trei ore la Teiuș, iar 10 ore mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

