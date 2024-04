Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan, a anuntat, miercuri, lansarea portalului imobiliar al companiei si a precizat ca din cele 1.000 de proprietati jumatatea urmeaza sa fie valorificate prin acest site. El a mai anuntat ca veniturile din inchirieri si valorificari imobiliare sunt in crestere de…

- ”Da, pana de sarbatori putem livra pensiile”, cu condiția ca Poșta Romana sa primeasca banii la timp de la Casa Nationala de Pensii, de la Trezorerie, de la Ministerul Muncii, a precizat Valentin Ștefan, directorul general al operatorului poștal de stat. „Raspunsul scurt este ‘da, pana de sarbatori…

- Valentin Stefan a organizat, miercuri, o conferinta de presa online, cu ocazia lansarii portalului imobiliar al companiei. Acesta pune la dispozitie celor interesati o selectie extinsa de spatii comerciale, apartamente, birouri si terenuri detinute de companie, disponibile pentru inchiriere. “In…

- Tensiune maxima in randul angajaților de la Poșta Romana, care au fost doua zile in greva, dupa ce un poștaș a murit, marți, la Tulcea, iar o femeie a facut AVC. Toate acestea s-ar fi intamplat, in contextul in care directorul Poștei Romane a trimis oameni sa-i amenințe pe greviști, dupa cum susțin…

- Angajații de la Poșta Romana au intrat in greva pe data de 1 aprilie și nu este nicio pacaleala! Pensionarii deja se gandesc cu ce iși vor achita medicamentele și intreținerea, daca greva se va prelungi. Pe 1 aprilie s-a declanșat o greva generala la Poșta Romana. Angajații și-au oprit activitatea și…

- Toate pensiile si toate obligatiile sociale vor fi distribuite asa cum trebuie pana la 15 aprilie, sustine directorul general al companiei Posta Romana, Valentin Stefan, facand referire la amenintarea cu greva din partea sindicalistilor. Numai 10% din angajați au facut greva, spune șeful Poștei Romane"Greva…

- Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania respinge acordul anuntat de conducerea Postei Romane si sustine ca directorul general al Postei Romane, Valentin Stefan, nu are mandat din partea Consiliului de Administratie pentru un astfel de document. De asemenea, Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania…

- Unul dintre cei mai de succes brokeri de asigurari din Romania a intrat in vizorul autoritaților pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA . Autoritațile judiciare au declanșat o ancheta cu privire la unul dintre cei mai de succes brokeri de asigurari din Romania, Valentin Gheorghiu , in…