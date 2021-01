Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a precizat vineri ca s-a opus ”pentru moment” introducerii certificatelor de vaccinare impotriva Covid, ca o condiție pentru a permite oamenilor sa calatoreasca internațional, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. ”Existainca prea multe…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) se va intruni joi, cu doua saptamani mai devreme, pentru a discuta in special despre variantele mult mai contagioase ale noului coronavirus, care ingrijoreaza autoritatile din intreaga lume, informeaza France Presse. Comitetul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii - Comitetul de Urgenta al International Heath Regulation a decis prelungirea masurii de extindere a starii de Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala - USPII, in urma evaluarii recente…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, i-a avertizat, joi seara, pe romani sa nu cumpere medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute.Secretarul de stat MAI spune ca, in cazul in care medicamentele nu sunt cumparate din farmacii, exista riscul ca acestea sa fie contrafacute.…

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…

- Estonia si OMS au demarat in octombrie un proiect pilot privind un certificat digital de vaccinare - "un card galben inteligent" - pentru o eventuala utilizare in urmarirea datelor medicale si pentru consolidarea programului international COVAX, lansat de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru a asigura…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu recomanda țarilor membre sa elibereze ”certificate de imunitate” pentru cei care s-au vindecat de Covid, insa analizeaza posibilitatea folosirii unor certificate electronice de vaccinare, susține un expert medical al OMS, potrivit Digi24, care citeaza Reuters. „Analizamcu…

