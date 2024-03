Aproximativ 9.000 de pacienti din Fasia Gaza este necesar sa fie evacuati de urgenta pentru a primi ingrijiri, in contextul in care in enclava mai exista doar zece spitale care functioneaza la un nivel minimal, cere sambata directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza AFP, potrivit news.ro.

”Cu doar zece spitale functionand la nivel minim in intreaga (Fasie) Gaza, mii de pacienti continua sa fie privati de ingrijiri de sanatate”, avertizeaza pe X directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Inainte de razboi, Fasia Gaza avea 36 de spitale, potrivit…