Organismul românilor, afectat grav în această seară. Ce se întâmplă sâmbătă, pe 24 octombrie Ceasurile se dau inapoi in acest weekend. Noaptea de 24 spre 25 octombrie va fi, practic, cea mai lunga din acest an, pentru ca ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ora de iarna 24 octombrie 2020. Trecerea ne poate afecta organismul In ciuda faptului ca la nivel european s-a decis renunțarea la schimbarea orei, hotararea […] The post Organismul romanilor, afectat grav in aceasta seara. Ce se intampla sambata, pe 24 octombrie appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În fiecare primavara și toamna, țara noastra adopta ora de iarna și ora de vara. Pentru ora de iarna, ceasurile sunt ajustat cu o ora înapoi și de la 4:00 ajungem la 3:00, în timp ce pentru ora de vara dam ceasurile înainte și ora 3:00 devine…

- Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, „dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. Introducerea orei…

- In week-end trecem la ORA DE IARNA. Ceasurile se dau inapoi cu o ora! Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in noaptea de 24 spre 25 octombrie, practic in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica va fi astfel cea mai lunga zi a anului,…

- Romania trece la ora de iarna weekend-ul acesta. Ceasurile romanilor se vor da cu o ora inapoi in acest weekend. Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau cu o ora inapoi in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Noaptea va fi mai lunga cu o ora intrucat ora…

- Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, ”dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. In perioada orei…

- In ultimul weekend din luna octombrie se trece la ora de iarna 2020. Trecerea la ora de iarna se va face in noaptea de 24 spre 25 octombrie. In ziua de 24 spre 25 octombrie, noaptea devine mai lunga astfel ca, ora 4.00 AM devine ora 3.00 AM. In ultimii ani s-a tot discutat despre renuntarea la schimbarea…

- Ți se intampla des sa te duci la frigider dupa ce te-ai spalat pe dinți ai luta deja cina? Poate ca iți spui ca este doar o simpla pofta și nu are importanța, insa daca asta se intampla des, sa știi ca exista anumite cauze. Iata care ar putea fi aceste cauze: nivelurile de zahar […] The post De ce ți…

- Campania electorala și presiunea opiniei publice par sa iși faca efectul in sfarșit și la Timisoara. Astfel, dupa doua mandate, primarul Nicolae Robu, candidat la aceeași funcție, a dat dispoziție, cel puțin așa ne spune intr-o postare oe Favebook, sa fie instalate proiectoare la baza copacilor ornamentali…