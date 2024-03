Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, iar ceasurile vor fi date cu o ora inainte, de la 3:00 la 4:00, iar circulația trenurilor se va face fara modificari, a precizat CFR Calatori.„Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia se va efectua…

- INFORMARE METEO: Ne confrunta cu șocuri termice de la o ora la alta, in urmatoarele 48 de ore, dupa cateva ore cu soare vin ploile iar vantul va sufla cu putere. Tot județul Dambovița este sub INFORMARE METEOROLOGICA, interval de valabilitate: 24 martie, ora 10:00 – 25 martie, ora 20:00. Fenomene vizate:…

- La sfarșitul lunii martie, ceasurile se vor schimba in Europa. Atunci se va aplica ora de vara a Europei Centrale (CEST). In fiecare an, oamenii iși pun aceleași intrebari: Cand se schimba ceasurile? Ceasurile se dau inapoi sau inainte cu o ora? Dar cat timp se va mai aplica ora de vara? Ca in fiecare…

- Curemur in noaptea de duminica,in ziua de 10 martie 2024 la ora 03:19:29 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 112.0km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 48km SE de Brasov, 53km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- Romania trece la ora de vara 2024 in ultima duminica din luna martie, care va fi cea mai scurta zi din an, cu doar 23 de ore. Astfel, in noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, ceasurile se vor da inainte cu o ora, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Trecerea la ora de vara are loc la…

- E de noaptea minții! O mașina de la școala de șoferi a fost brenduita cu insemnele Poliției Romane . In scop credeți ca era folosita aceasta mașina? A. Autospeciala de Poliție. B. Recuzita pentru filme. C. Autovehicul al unei școli de șoferi. Deși nu pare adevarat, varianta reala este C. Așa a considerat…

- Vreme rece, astazi , maxima la Targoviște: -1 grad Celsius, precipitații: 0%, umiditate: 89%, vant: 11 km/h. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiforma sau ceața local in regiunile extracarpatice și izolat in rest. Noaptea se va innora treptat in partea de vest și de nord a țarii, iar spre dimineața…

- In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, in Ajun de Boboteaza, fetele nemaritate isi pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Se spune ca fetele nemaritate iși viseaza ursitul, iar in acest sens se pune sub perna o crenguța de busuioc primita de la preot. Fata care posteste, se roaga cu credinta si asaza…