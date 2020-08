Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul „cel mai probabil” va prelungi starea de alerta. O eventuala decizie in acest sens va fi luata in functie de evolutia epidemiologica.

- Ludovic Orban, anunț important: „Cel mai probabil vom prelungi starea de alerta. Nu mai analizam nicio restricție suplimentara!”. Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul va prelungi „cel mai probabil” cu alte 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul țarii. Este pentru a treia oara…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca starea de alerta va fi, cel mai probabil, prelungita, daca nu apar reduceri semnificative ale numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Orban a fost intrebat daca va fi prelungita starea de alerta. „Orice decizie va tine de cont contextul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca in prelungirea starii de alerta nu va fi introdusa nicio restrictie noua, va fi pastrat acelasi dispozitiv, dar a solicitat ca din proiectul de hotarare care se refera la acest subiect sa fie scos textul despre izolare si carantina, pana la votarea legii…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca, daca ramâne o transmitere în comunitate semnificativa în ceea ce privește infectarile cu coronavirus, starea de alerta va fi prelungita. „Starea de alerta a fost prelungita cu 30 de zile. Analizam ce se întâmpla…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, scrie Agerpres.

- Alexandru Rafila, președintele Societații de Microbiologie, susține ca starea de alerta trebuie prelungita, intrucat trebuie pastrata "o parghie administrativa" pentru a face fața unei urgențe de sanatate publica.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania. „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National pentru…