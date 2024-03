Comisarii ANPC au tras semnalul de alarma! Agentii au anuntat ca in mai multe produse de pasare de la Penny a fost descoperita salmonella. Au fost prelevate probe de piept de pui cu os si piele, iar analizele au confirmat prezenta acestei bacterii. Au controlat si depozitele Angajatii de la Protectia Consumatorului au anuntat, miercuri, […] The post Vesti proaste pentru clientii supermarketului Penny. Alerta alimentara! Produsul infestat first appeared on Ziarul National .