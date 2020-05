Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului de Protectie si Paza."Serviciul de Protectie si Paza celebreaza astazi 30 ani de la infiintare, perioada in care, prin profesionalismul, curajul si inalta tinuta a personalului sau si a consolidat…

- Valabilitate suplimentara de 90 de zile pentru certificatele de handicap. “In contextul situației epidemiologice actuale și al masurilor adoptate pentru prevenirea raspandirii COVID-19, va anunțam ca valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap pentru adulții și copiii cu dizabilitați,…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a dat asigurari ca stimulentul de inserție pe care il primesc parinții care revin la serviciu dupa concendiul post-natal se va acorda chiar daca angajatorul nu mai desfașoara activitate, din cauza crizei. Alexandru a declarat, vineri, intr-o conferința de presa ca…

- Mai multi specialisti din cadrul MApN au proiectat o viziera de protectie. Pana acum, au fost facute 1.000 de viziere, ce au fost distribuite medicilor, iar productia va ajunge, in perioada urmatoare, la 800 de bucati pe zi, arata un comunicat. Vizierele vor fi distribuite spitalelor din intreaga tara. …

- Blocați in case, dar nu și in posibilitați.Iata-ne. Izolați prin case. Departe de oameni. Nu mai ieșim la evenimente sau la un pahar de vin cu prietenii. Și totuși traim vremuri unice. Vremuri cand ne aducem aminte ce inseamna sa punem umarul pentru celalalt, sa ne susținem și sa trecem impreuna de…

- Ziarul Unirea Romania va dezvolta capacitați de producție pentru materiale de protecție necesare combaterii epidemiei de coronavirus Romania va dezvolta capacitați de producție pentru materiale de protecție necesare combaterii epidemiei de coronavirus Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat marti seara, la Digi 24, ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor. "Am primit si noi astazi informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford…

- Un barbat din Blaj este cercetat in stare de arest preventiv dupa ce ar fi incalcat obligațiile stabilite printr-un ordin de protecție, emis impotriva sa. Acesta și-ar fi agresat concubina, fara a ține cont de interdicțiile dispuse prin hotararea judecatoreasca. La data de 08 februarie 2020, polițiștii…