Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban i-a dat replica dupa ce Florin Citu s-a laudat ca are putere de convingere. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu.La negocieri, dupa prima forma a mandatului, ca prima forma a mandatului a fost Florin Citu premier si Ludovic Orban presedintele…

- Președintele liberalilor, Ludovic Orban, il contrazice pe Florin Cițu care susține ca „a convins o Romanie sa fie prim-ministru”. Disputa verbala apare in contextul in care ambii sunt in campanie electorala pentru ocuparea fotoliului de lider al partidului. „Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, in cadrul unei vizite in filiala PNL Braila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier in campania electorala de anul trecut, preferința pentru Florin Cițu fiind „manifestata” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine dupa ce contracadidatul…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a comentat, vineri, afirmatia lui Florin Citu potrivit careia ar fi convins o Romaniei sa fie prim-ministru. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu”, a fost replica lui Orban, precizand, de asemenea,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca toate negocierile privind formarea coalitiei si a Guvernului s-au desfasurat pe baza unui mandat pe care l-a respectat 100%. "Mandatul a fost foarte clar: dupa ce au fost blocate negocierile cinci zile, cand a fost o singura formula de…

- Consiliile Județene Braila și Galați au trimis o scrisoare deschisa de protest catre Guvern in legatura cu faptul ca toate proiectele propuse de acestea spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNR R) au fost respinse, relateaza publicația locala Obiectiv Vocea Brailei . ”Cu regret…

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…