Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Forta Dreptei, fostul premier si fost presedinte al PNL Ludovic Orban, afirma ca noua alianta Dreapta Unita va avea un procent peste cel pe care il va obtine PNL la alegerile din acest an. El adauga ca, daca PNL va obtine 15% in alegeri, liberalii „trebuie sa fie mega-fericiti”.…

- Deputatul Marius Budai crede ca o eventuala comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale ar fi in beneficiul democratiei Presedintele executiv al organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Marius Budai, considera ca o eventuala comasare a alegerilor europarlamentare…

- Presedintele executiv al organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Marius Budai, considera ca o eventuala comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale ar fi in beneficiul democratiei, potrivit agerpres.ro. El a declarat, miercuri ca scrutine pentru Parlamentul…

- Formatiunile din „Dreapta unita” - USR, PMP si Forta Dreptei - se pregatesc intens pentru alegerile Europarlamentare. Printre primii pe lista comuna cu candidați se afla Ludovic Orban și Violeta Alexandru.In ultima duminica din ianuarie formatiunile din „Dreapta unita” - USR, PMP si Forta Dreptei…

- PSD ar obtine 31% dintre voturi daca duminica ar avea loc alegeri europarlamentare, PNL – 20%, AUR – 19%, USR – 13%, SOS Romania (partidul Dianei Sosoaca) – 8%, iar UDMR – 5%, releva un sondaj realizat de Avangarde. Cercetarea, realizata la comanda PSD, in perioada 8 – 22 ianuarie, a fost facuta pe…

- PNL trece pragul psihologic de 20% și, in același timp, pare cel mai puțin afectat de protestele din ultima perioada pe care, potrivit rotației premierilor in Coaliție, le deconteaza acum Marcel Ciolacu și PSD, care au decizia finala. Date din ultimul sondaj Avangarde, la comanda PSD: PSD la 31%,…

- USR, PMP și FD lanseaza, luni, Dreapta Unita, o alianța anti-PSD-PNL in perspectiva alegerilor din 2024. Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a spus ca „astazi romanii nu mai au de ales intre doua rele. Noi construim astazi, alaturi de ei, soluția cea buna”, a precizat Orban. „Am un…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri seara, ca partidul sau ia in calcul, dupa alegerile parlamentare de anul viitor, aliante politice „cu toata lumea”, in afara de PSD, care se dovedeste a fi „nereformabil”. „Noi luam in calcul in primul rand castigarea alegerilor doar cu romanii. In…