- Decizia in privinta redeschiderii mall-urilor Ludovic Orban. Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca o decizie în privinta redeschiderii mall-urilor va fi luata de autoritati cu 3-4 zile înainte de data de 15 iunie si se va fundamenta pe evaluarea Institutului…

- Intrebat despre declarația facuta de Alexandru Rafila, ca in Bulgaria și Grecia sunt șanse mai mici de infectare cu coronavirus decat in țara noastra, Nelu Tataru a raspuns: „Gandiți-va, daca este acest risc, ce vor face cei care se vor intoarce in Romania, care stau in izolare? In acest…

- Noile masuri de relaxare se vor aplica de la 1 iunie si sunt incluse intr-un act normativ publicat in aceasta seara in Monitorul Oficial.Guvernul a preluat, printr-o hotarare, masurile aprobate joi seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), transmite mediafax.ro .Redeschiderea teraselor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca autoritatile au incredere in romani ca nu vor minti in declaratia pe proprie raspundere, cand vor parasi localitatea. El a precizat ca "este pe raspunderea celui care da declaratia". "Avem incredere in romani ca vor completa corect declaratia pe proprie…

- DSP propune ridicarea masurii de carantina a municipiului Suceava Centrul Județean de Conducere și Coordonare a intervenției din cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Suceava s-a întrunit în ședința extraordinara pentru a analiza situația la zi a evoluției contaminarilor…