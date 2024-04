DOLIU: A murit Adriana Bartha, apreciat silvicultor și inginer la Direcția Silvică Bistrița-Năsăud Adrian Bartha, inginer și silvicultor la Direcția Silvica Bistrița-Nasaud s-a stins astazi din viața. Anunțul a venit de la unul dintre prietenii sai, Sorin Girjan: „Ce sa ierte Dumnezeu la tine, Adriana ? Noi, cei care am ramas in urma putem doar sa iți cerem iertare. Iarta-ne daca ți-am greșit cu ceva!…Chiar nu imi vine sa spun depre Adriana Bartha „Dumnezeu sa o ierte!”…Las ușa pe care a plecat dintre noi deschisa. Nu o pot inchide. Și ca mine sunt convins ca sunt foarte mulți care simt același lucru… ” Adriana Bartha suferea din 2022 de o boala necruțatoare. Prietenii ei s-au mobilizat atunci,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste ocean, tulceanca a absolvit urmatoarele studii postuniversitare: Master of Library and Information Science New York, 1996 ; Internet Technologies New York, 1997 Scriitoare si critic literar recunoscuta atat plan national si international, nascuta in Dobrogea, la Tulcea, Mirela Roznoveanu implineste,…

- Exista investiții care aduc rezultate mari, dar care sunt mai puțin la vedere - investițiile in educație. O Romanie moderna, așa cum ne dorim toți, nu se poate construi fara o educație mai buna. De aceea, primarii USR au facut investiții masive in școlile din localitațile pe care le administreaza, inca…

- Intr-o societate cu persoane și comunitați vulnerabile se manifesta nevoia de profesioniști care sa ofere sprijin specializat in ameliorarea problemelor sociale. Astfel de profesioniști sunt pregatiți la Universitatea de Vest din Timișoara, de peste treizeci de ani, in cadrul Departamentului de Asistența…

- Un student italian la Arad a murit subit, marti seara, in timp ce juca fotbal cu prietenii si colegii pe un teren sportiv din oraș, neexistand suspiciuni in acest caz. Medicii legisti urmeaza sa lamureasca din ce cauze a survenit decesul.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad…

- In Romania s-au desemnat pana in prezent 20 Situri Ramsar, cu o suprafața totala de cca. 1.2000.000 ha. Conf. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultura din Brașov, este singurul reprezentant științific al Romaniei la Convenția de la Ramsar asupra zonelor umede de importanța internaționala…

- Mihai Bobonete face declarații despre copiii lui. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, actorul și juratul emisiunii „Romanii au talent” de la Pro TV spune de ce ii expune rar pe Maria și Octavian, care nu au aparut la TV niciodata. Dincolo de cariera lui in actorie, Mihai Bobonete se mandrește cu…

- Vasile Iulian-Mihail, preot paroh la parohia ”Sf. Ilie” din satul Chintinici, orașul Roznov, Arhiepiscopia Iașilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Absolvent al Colegiului de Informatica din Piatra Neamț (1996), licențiat in Teologie la Facultatea de teologie Ortodoxa Iași (UAIC, 2000), Master…

- Mediul intelectual și universitar din Iași regreta moartea profesorului Nicolae Buzgar, cadru didactic al Facultații de Geografie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza. Aceasta s-a stins sambata, 27 ianuarie 2024, la varsta de 65 de ani.Profesorul Nicolae Buzgar a fost un remarcabil cadru didactic si…