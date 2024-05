Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana efectueaza luni seara bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, dupa anuntul Hamas ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza, relateaza o corespondenta a agentiei France Presse, potrivit Agerpres.

- Aviatia israeliana a lansat luni lovituri in estul orasului Rafah din Fasia Gaza, in apropierea zonelor in care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relateaza Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters.

- Ministrul apararii israelian, Yoav Gallant, a apreciat luni ca este un „moment oportun” pentru a incheia un armistitiu cu gruparea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor rapiti in cursul atacului din 7 octombrie. „Vor fi decizii dificile, trebuie sa fim pregatiti…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a indemnat duminica Israelul si miscarea palestiniana islamista Hamas sa accepte concesii in cadrul negocierilor care au loc in Qatar cu privire la razboiul din Gaza si sa convina asupra unui armistitiu, informeaza dpa. Semiluna rosie palestiniana a…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat vineri ca tarile mediatoare lucreaza "neincetat pentru a acoperi golul ramas" in vederea unui acord cu privire la ostatici si la o incetare a focului in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Da, exista o contrapropunere care a fost avansata…

- Presedintele Joe Biden a declarat luni ca are „speranta” ca o incetare a focului in Fasia Gaza va avea loc „pana lunea viitoare”, in timp ce discutiile continua in vederea unui acord care sa includa eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas, informeaza AFP. „Consilierul meu pentru securitate nationala…