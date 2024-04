Ești pregatit pentru un weekend plin de experiențe senzoriale in Iulius Parc? In acest final de saptamana, food-truck-urile de la Street FOOD Picnic – ediția de primavara, te așteapta cu o varietate de sortimente internaționale savuroase, iar lineup-ul vibrant de DJ te invita la dans și multa distracție. Tot in Iulius Parc vei descoperi și o lume a experimentelor captivante in cadrul Argo Fest, eveniment științific dedicat pentru intreaga familie. Iulius Parc se transforma in acest weekend intr-un „laborator in aer liber”, unde va avea loc Festivalul Științific ARGO. Sambata și duminica, in intervalul…