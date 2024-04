Rujeola - una dintre cele mai contagioase boli din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Rujeola este una dintre cele mai contagioase boli din lume si este raspandita atunci cand o persoana infectata respira, tuseste sau stranuta, sustin specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, care atentioneaza ca virusul ramane activ si contagios in aer sau pe suprafete infectate…

- Un reprezentant al Institutului National de Sanatate Publica, dr. Odette Popovici, a atentionat joi, la o masa rotunda despre hepatitele virale, asupra scaderii "ingrijoratoare, galopante" a acoperirii vaccinale in randul copiilor, mentionand ca doar 52% dintre cei cu varsta de un an au fost imunizati,…

- Medicii sunt ingrijorați, deoarece zilnic zeci de cazuri de rujeola, majoritatea copii, sunt inregistrate la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat directorul medical al acestui institut, medicul Adrian Marinescu. ”Intr-adevar, situația privind rujeola a devenit mai mult decat…

- Organizația Mondiala a Sanatații și-a exprimat marți ingrijorarea fața de raspandirea rapida a rujeolei in intreaga lume, cu peste 306.000 de cazuri raportate anul trecut, ceea ce reprezinta o creștere de 79% intr-un an, transmite agenția AFP. Ca urmare a acestui salt, „ne așteptam, de asemenea, la…

- Potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica, județul Brașov se afla pe primul loc in țara, cu aproape 800 de cazuri de rujeola inregistrate de la inceputul anului trecut și pana in prezent. Urmeaza județul Mureș cu 776 de cazuri, dintre care o parte ajung in spital. Cele doua clinici…

- Numarul total de cazuri confirmate de rujeola (pojar) a ajuns la 3.353 in 14 ianuarie, fața de 2.942 cu o saptamana in urma. Un copil de un an, cu comorbiditați, a murit, fiind al patrulea deces inregistrat de la debutul actualei epidemii, potrivit datelor publicate marți de Centrul National de Supraveghere…

- In perioada 1 7 ianuarie s au confirmat 2.942 de cazuri de rujeola, inregistrandu se si trei decese, conform Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, au murit doi copii din judetul Brasov in varsta de sapte luni, neeligibili la vaccinarea cu ROR, si un adult de 35 de ani din…