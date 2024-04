CSM Lugoj, victorie cu CS Sânandrei – Carani Fotbaliștii de la CSM Lugoj au caștigat și partida disputata la mijlocul acestei saptamani, contand pentru etapa a 29-a a Ligii a IV-a Timiș. Formația lugojeana s-a impus cu 2-0 pe terenul ocupantei locului trei in clasament, CS Sanandrei – Carani, prin golurile marcate de Ioan Mihoc, in minutele 20 și 90. In clasament, CSM Lugoj se afla pe locul doi, cu 80 de puncte, și continua cursa de urmarire a liderului, CS Timișul Șag (82 de puncte). Etapa viitoare (27 aprilie), CSM Lugoj va juca, pe teren propriu, cu Voința Mașloc, formație aflata pe locul 17 in clasament,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

