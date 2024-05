Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina intenționeaza sa lanseze o contraofensiva in 2025 cu ajutorul de 61 de miliarde de dolari aprobat de Statele Unite și cu fonduri suplimentare din partea Occidentului, a declarat consilierul american pentru securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, pentru Financial Times, potrivit Kyiv…

- Viena, un cuib de spioni in timpul Razboiului Rece, este din nou scena unei intrigi demne de un roman de spionaj, care scoate la iveala infiltrarea profunda a Rusiei in interiorul fortelor de securitate ale Austriei, tara membra a UE, si in partidul de extrema-dreapta, care conduce in sondaje, arata…

- Rusia a anuntat joi ca detine ”proba” care arata ca autorii atentatului soldat cu 143 de morti in apropiere de Moscova intretineau legaturi cu ”nationalisti ucraineni”, acuzatii catalogate de catre Statele Unite drept ”propaganda absurda”, relateaza AFP.

- Kremlinul recunoaște in premiera ca este in stare de razboi in Ucraina, dar susține in mod propagandistic ca acest lucru este condiționat de sprijinul primit de țara atacata din partea Occidentului.

- Rușii urmeaza sa se prezinte la urne, timp de trei zile, pentru alegerile prezidențiale, care se vor incheia duminica, 17 martie, Vladimir Putin candidand pentru un nou mandat in fruntea Federației Ruse. In timp ce la nivelul Occidentului se vorbește de eliberarea Ucrainei, rușii deja organizeaza alegeri…

- Traian Basescu a lansat o ipoteza interesanta cu privire la miza Republicii Moldova și a Transnistriei in razboiul ruso-ucrainean. Fostul șef de stat spune ca Rusia nu ar avea cum sa reziste acolo, daca va incerca sa cucereasca aceste regiuni. „Daca Ucraina pierde Razboiul, Romania intra intr-o epoca…

- Rusia a testat o racheta nucleara intercontinentala RS-24 Yars intr-un gest de intimidare la adresa Occidentului, incercand astfel sa slabeasca sprijinul occidental pentru Ucraina, a comunicat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat de Pravda. Un oficial de la Pentagon a comunicat ca Rusia…

- Discursul lui Putin, la doi ani de la inceputul razboiului, pe langa amenințarile clasice la adresa Occidentului, a avut și elemente care vizeaza poporului rus și care tradeaza probleme importante cu care se confrunta Rusia, susține profesorul Valentin Naumescu