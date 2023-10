Orașul Ploiești, habitatul urșilor Autoritatile din judetul Prahova au emis, duminica dimineata, un mesaj Ro-Alert dupa ce in apropierea unei fabrici din municipiul Ploiesti a fost semnalata prezenta unui urs. Animalul s-a indreptat apoi spre un camp din apropierea Centurii de Vest. Potrivit ISU Prahova, a fost emis un mesaj Ro-Alert privind prezenta unui urs in municipiul Ploiesti, in […] The post Orașul Ploiești, habitatul urșilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

