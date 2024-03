VIDEO. Încă un azil al groazei: Mizerie și pacienți cu râie într-un centru pentru adulți din Prahova Mizerie de nedescris intr-un centru pentru adulți cu handicap din județul Prahova. Comisarii ANPC au amendat Centrul din Calinești cu 35 mii de lei, dupa ce au descoperit depuneri de praf și grasime, tacamuri murdare și pereți cu infiltrații in blocul alimentar, paturi ruginite cu saltele și perne patate, calorifere ruginite. Unul din cele patru […] The post VIDEO. Inca un azil al groazei: Mizerie și pacienți cu raie intr-un centru pentru adulți din Prahova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

