- In Romania, a inceput construcția celei mai mari baze NATO din Europa, proiectata pentru 10 mii de militari. Construcția complexului militar este estimata la 2,5 miliarde de euro, relateaza Euronews. Baza, a carei suprafața se ridica la 2,8 mii de hectare, este situata in județul Constanța, in apropiere…

- Aeroportul dintr-un cunoscut oraș european va avea o podgorie pe acoperiș, devenind probabil primul terminal din Europa cu o asemenea amenajare. Proiectul ambițios face parte din renovarea terminalului pentru zboruri internaționale.

- Prețul domina deciziile de achiziție a mașinilor in piețele dezvoltate, cum ar fi Germania (55%), Japonia (58%) și Statele Unite (59%), conform studiului Deloitte 2024 Global Automotive Consumer Study. In contrast, calitatea produsului primeaza pentru consumatorii din India (65%) și Asia de Sud-Est…

- Comandantul Flotei ruse de la Marea Neagra, amiralul Viktor Sokolov, despre care Ucraina a sustinut in septembrie ca l-a ucis intr-un atac cu rachete asupra cartierului general al acestei flote de la Sevastopol, a fost demis dupa ce armata ucraineana a reusit sa scufunde saptamana aceasta inca o nava…

- Rusia a susținut ca a respins vineri seara un atac ucrainean cu drone asupra unor „nave de transport civile” in zona de sud-vest a Marii Negre, o artera-cheie pentru exporturile de cereale si petrol din ambele tari.

- Diplomați de rang inalt, lideri militari și ambasadori din SUA s-au intalnit la București, unde au discutat despre situația din regiune, dar mai ales despre viitorul Marii Negre, in contextul razboiului.Ambasada SUA la București și Comandamentul Forțelor SUA din Europa (EUCOM) au gazduit, la București,…

- Municipiul Cluj-Napoca se afla in primele zece orașe din Europa in privința calitații vieții, conform unui raport realizat de Uniunea Europeana. Investițiile din ultimii realizate in orașul ardelean au facut ca acesta sa intre in acest top, care este condus de orașul Zurich, din Elveția. Raportul de…

- Inainte de invazia rusa din februarie 2022, Ucraina exporta aproximativ 6 milioane de tone de alimente pe luna prin Marea Neagra. Volumul lunar maxim exportat prin coridorul mediat de ONU a fost de 4,2 milioane de tone, in octombrie 2022, a declarat anul trecut ministrul adjunct al infrastructurii,…