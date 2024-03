Stiri pe aceeasi tema

- In contextul creșterii tensiunilor dintre NATO și Rusia, extinderea bazei aeriene Mihail Kogalniceanu devine un punct fierbinte al discuțiilor geopolitice. Ministerul de Externe rus a subliniat ca activitațile NATO in Europa de est se concentreaza pe pregatirea pentru un posibil conflict.

- Activitațile NATO in Europa de Est și regiunea Marii Negre au ca scop pregatirea unui posibil conflict cu Moscova, a declarat Ministerul rus de Externe pentru agenția de presa rusa. Ministerul condus de Serghei Lavrov da exemplul modernizarea bazei Mihail Kogalniceanu și spune ca va „monitoriza acțiunile…

- Construirea celei mai mari baze NATO din Europa pe teritoriul Romaniei reprezinta o „amenințare pentru București”, transmite vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației Ruse, Andrei Klimov. Context: Cea mai mare baza militara NATO din Europa va aparea in Romania. Este…

- Rusia susține ca a interceptat trei avioane militare franceze care se apropiau de frontiera sa, deasupra Marii Negre. Incidentul vine intr-un context de tensiuni sporite intre Franța și regimul de la Kremlin, in contextul declarațiilor recente ale președintelui Emmanuel Macron.

- Guvernul britanic i-a convocat vineri seara pe diplomatii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut ca autoritatile ruse sunt considerate „pe deplin responsabile” de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, scrie AFP. Ministerul britanic de Externe a mai declarat intr-un comunicat…

- Rusia a anuntat, sambata, ca a respins un atac ucrainean cu drone asupra unor „nave de transport civile” rusesti vineri seara in zona de sud-vest a Marii Negre, o artera-cheie pentru exporturile de cereale si petrol din ambele tari, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- In plin an alectoral in Europa, Rusia tureaza motoarele la putere maxima: Germania detecteaza o campanie de dezinformare dusa de Rusia pe X (Der Spiegel)Ministerul de Externe german a detectat o campanie sistematica de dezinformare dusa de Rusia prin intermediul platformei X (ex-Twitter), cu scopul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri ca a recuperat 248 de soldati intr-un schimb de prizonieri cu Ucraina. Rușii au precizat ca negocierile au fost mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza AFP, preluata de Agerpres.