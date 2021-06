Oportunitate pentru România. Volvo vrea să construiască, în Europa, o megafabrică de baterii pentru mașini electrice Volvo Car Group, deținut de compania chineza Geely Holding (GEELY.UL), a anunțat planuri pentru o joint-venture cu producatorul suedez de baterii Northvolt pentru a dezvolta baterii durabile pentru mașinile sale electrice și sa inființeze o gigafabrica pentru producție. Companiile iși propun sa inființeze un centru de cercetare și dezvoltare in Suedia pentru a incepe operațiunile in 2022 și sa dezvolte o gigafabrica in Europa cu o capacitate potențiala de a produce pana la 50 gigawatt-ora (GWh) pe an in 2026. „Colaborarea indeaproape cu Northvolt ne va permite, de asemenea, sa ne consolidam capacitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

