Operațiunea “Șobolanul”. Patiserie din București închisă, din cauza unui rozător care se se plimba printre rafturi O patiserie din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu un șobolan plimbandu-se printre rafturi. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat, iar in urma controlului patronii unitații s-au ales cu o amenda de 20.000 lei. ANPC a trimis, duminica seara, echipe de control ale Comisariatului București, in control la patiseria cu punctul de lucru in Șoseaua Pantelimon, locul de unde proveneau imaginile. Aici, comisarii ANPC au confirmat prezența unei șobolan viu in incinta unitații. Printre neregulile semnalate se numara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

