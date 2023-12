Operațiune Anticorupție în Portul Constanța: Patru persoane reținute pentru contrabandă și dare de mită Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța a desfașurat o operațiune de amploare in Portul Constanța, soldata cu reținerea a patru persoane, trei cetațeni romani și un cetațean ucrainean, in urma unor acuzații de contrabanda, dare de mita și cumparare de influența. Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 30 decembrie 2023. Conform ordonanțelor procurorilor, cei patru inculpați sunt acuzați ca, in decursul anului 2023, ar fi oferit sume consistente, intre 120.000 euro și 200.000 euro pe container cu țigari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

