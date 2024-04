Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bihor au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei inculpate,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a Nadiei Florentina Racz, fost inspector sef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munca ITM Bihor, pentru comiterea infractiunilor de: luare de mita,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bihor au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei inculpate, la…

- COTAR solicita Inspectoratului Teritorial de Munca sa gaseasca soluții pentru a verifica transportatorii neautorizați și unitațile de reparații auto care funcționeaza in ilegalitate Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) felicita ITM și pe Mihai Nicolae Uca, inspector…

- Un inspector din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Buzau a fost retinut pentru 24 de ore. Procurorii cer arestarea lui preventiva pentru luare de mita dupa ce, in urma cercetarii unui accident de munca produs in vara anului 2023 la o exploatatie forestiera, a alimentat cu combustibil…

- O operațiune de amploare a avut loc joi seara, cand autoritațile au efectuat percheziții și au reținut mai mulți suspecți in legatura cu un accident de munca mortal, survenit in timpul unei exploatari forestiere la Gura Teghii. Printre cei vizați se numara Mariș Constantin Marius, administratorul societații…

- Lupta pentru fotoliile de europarlamentar au atins cote greu de imaginat atat la PSD, dar mai ales la PNL, și chiar daca liberalii au precizat ca niciun ministru nu va merge la Bruxelles, exista totuși unul care este impins puternic catre capitala Belgiei. La ora actuala, PNL spera sa obțina 7-8 mandate…

- In urma controalelor efectuate pe parcursul lunii ianuarie, inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 322.400 de lei pentru neregulile constatate atat in domeniul relațiilor de munca, cat și in domeniul securitații și sanatații in munca.