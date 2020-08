Stiri pe aceeasi tema

- Stirile ProTV anunta ca va difuza in aceasta seara un interviu cu Andreea Esca, dupa ce s-a zvonit ca vedeta postului a fost infectata cu SARS-CoV-2. Intr-un promo de 30 de secunde, Andreea Esca este intrebata direct de Cosmin Stan daca a fost sau nu bolnava de COVID-19. „Fiecare om are o limita a lucrurilor...…

- Dan Lungu, senator USR de Iasi, atrage atentia asupra faptului ca Planul National de Investitii si Relansare Economica facut public de Guvern la inceputul acestei luni, de peste 100 de miliarde de euro, nu include deloc domeniul cultural. Astfel, desi exista 20 de domenii prioritare propuse – precum…

- Redeschiderea școlilor in septembrie depinde de evoluția pandemiei de coronavirus, a spus șeful Guvernului, Ludovic Orban. ”Nu știm care va fi evoluția și trebuie sa fim pregatiți pentru orice situație. Atat din punct de vedere al infrastructurii, cat și al logisticii. Noi trebuie sa ne asiguram ca…

- Este o perioada cu multe necunoscute. Tocmai pentru a lamuri o parte dintre ele, Raed Arafat, cel care conduce Grupul de Comunicare Strategica a raspuns celor mai importante intrebari ale momentului.

- Aparatele pentru transferul de plasma in cazul pacienților cu forme grave de COVID-19 au fost retrase din spitalele și centrele de transfuzie din trei județe. Compania care a donat echipamentele spune ca a luat decizia din cauza indiferenței de care a dat dovada Ministerul Sanatații. Firma acuza…

- Aparatul de prelevare a plasmei pentru tratarea pacientilor aflati in stare grava din cauza infectarii cu noul coronavirus ar putea fi retras de la Iasi. Anuntul a fost facut de Florin Hozoc, director al companiei farmaceutice care a donat statului roman 18 aparate din aceasta categorie. Acesta a declarat…

- Desi perioada de izolare s-a incheiat, asteptam momentul in care ne vom putea reintalni in siguranta in salile de teatru. Daca nu puteti ajunge inca la actorii vostri preferati, vi-i aducem noi la domiciliu, in verva si cu chef de vorba. Va dam intalnire in fiecare luni, de la ora 20.00, pe pagina de…

- Fiat a anunțat ca va actualiza gama de modele pe termen mediu pentru a se adapta mai bine la cerințele pieței europene. Pe lista constructorului italian figureaza un SUV compact bazat pe Tipo, ca urmare a vanzarilor in creștere in acest segment. Totuși, nu este clar daca acesta va veni in completarea…