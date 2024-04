Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 4 București ar urma sa se pronunte miercuri, 17 aprilie, in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, relateaza News.ro.In acest dosar, primul termen a fost pe 19…

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti este asteptata sa se pronunte miercuri, 17 aprilie 2024, in dosarul in…

- In cadrul coaliției PSD-PNL este agitație mare, in special din cauza candidatului la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu. Acesta ”nu livreaza” și nici nu crește in sondaje, ceea ce ii determina pe liderii celor doua partide sa caute soluții alternative.

- Baronul PSD de Constanța, Felix Stroe, a facut doua nominalizari controversate la funcțiile cheie ale județului, fapt pentru care este acuzat chiar de membrii de partid ca face jocurile PNL. Liderul PSD Constanța Felix Stroe a anunțat recent candidații partidului la Primaria Constanța și la Consiliul…

- PNL Arad a anunțat candidații: Bibarț la Primarie și Cionca la Consiliul Județean. Liberalii susțin ca aceste candidaturi au fost validate de Biroul Permanent Național al PNL. Este adevarat ca anunțul a venit dupa ce pe surse era vehiculata trecerea lui Calin Bibarț la PSD. In cazul in care acest lucru…

- Justiția americana a anunțat inculparea unui fost informator FBI acuzat ca ar fi fabricat acuzații false de corupție impotriva lui Hunter Biden, fiul președintelui american. Aceste acuzații au fost apoi folosite de catre dreapta pentru a incerca sa-l puna sub acuzare pe Joe Biden. Alexander Smirnov,…

- Rasturnare de situație in cazul accidentului de pe șoseaua Antiaeriana, in urma caruia a pierit un tanar in varsta de doar de 18 ani. Accidentul cu urmari tragice a avut loc recent pe șoseaua Antiaeriana din Sectorul 5 al Capitalei. Un tanar șofer, in varsta de 18 ani, despre care s-a aflat ca iși luase…

- S-a aflat cauza morții Sharei, eleva olimpica din București decedata in casa unui baiat din Piatra-Neamț. Tanara de 16 ani s-a stins din viața in vara lui 2023. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie? Cauza morții Sharei, tanara olimpica din Capitala Cazul Sharei Ionaschita, o eleva eminenta din…