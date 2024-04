Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a decis sa puna punct razboiului cu Poliția Romana, pe care a acuzat-o ca l-ar fi amendat ilegal la Iași, unde a fost filmat intorcand pe linie continua bolidul care n-avea montat in fața placuța cu numarul de inmatriculare.

- Fostul polițist Catalin Coman, care și-a amenințat vecinii cu pistoalele și a fost lasat de colegii de la Secția 18 sa terorizeze o femeie in toiul nopții are liber de la judecatori sa se duca peste victima.

- S-a consumat un nou termen in dosarul in care Vlad Pascu, drogat fiind, a provocat un accident rutier in localitatea 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit. Acesta este cel de-al doilea termen in acest dosar dupa ce procesul a inceput cu o amanare pentru ca Vlad Pascu sa beneficieze de aparare. Vlad…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Rasturnare de situație in dosarul „Droguri cu girofar”: procurorii DIICOT au cerut eliberarea din arest a unui inculpat, iar numele respectivului a disparut din proces, in locul sau fiind trimisa in judecata o femeie acuzata inițial de complicitate. Mai mult, conform instanței, polițistul traficant…

- Justiția americana a anunțat inculparea unui fost informator FBI acuzat ca ar fi fabricat acuzații false de corupție impotriva lui Hunter Biden, fiul președintelui american. Aceste acuzații au fost apoi folosite de catre dreapta pentru a incerca sa-l puna sub acuzare pe Joe Biden. Alexander Smirnov,…

- Andrea Compagno (27 de ani) nu a hotarat inca sa plece de la FCSB, in ciuda tratamentului ostil din partea patronului Gigi Becali, tradus intr-un numar scazut de minute in ultima vreme la „roș-albaștri”, culminat cu scoaterea italianului din lot pentru derby-ul cu Universitatea Craiova (caștigat de…

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…