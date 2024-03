Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din București a descoperit ca apartamentul familiei din zona Ferentari a fost ocupat peste noapte de o familie cu 6 copii. Vecinii spun ca in zona este o practica. Oamenii fara casa pandesc apartamentele nelocuite și se muta in ele fara drept.„Mi-au schimbat iala, tot, mi-au decupat ușa și…

- O femeie din București a descoperit ca apartamentul familiei din zona Ferentari a fost ocupat peste noapte de o familie cu 6 copii. Vecinii spun ca in zona este o practica. Oamenii fara casa pandesc apartamentele nelocuite și se muta in ele fara drept.„Mi-au schimbat iala, tot, mi-au decupat ușa și…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Rasturnare de situație in dosarul „Droguri cu girofar”: procurorii DIICOT au cerut eliberarea din arest a unui inculpat, iar numele respectivului a disparut din proces, in locul sau fiind trimisa in judecata o femeie acuzata inițial de complicitate. Mai mult, conform instanței, polițistul traficant…

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…

- „Fața de barbatul in cauza, in varsta de 56 de ani, a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistraților cu propunere legala”, a anunțat Poliția. Polițistul scandalagiu din București, care a amenințat cu moartea o femeie, membru in partidul lui Liviu Dragnea și al lui…

- Barbatul din Bucuresti ridicat de politistii de la actiuni speciale, dupa ce si-a amenintat o vecina cu moartea, este fost politist si are o functie de conducere in partidul Miscarea Romania Suverana (MRS), formatiune condusa de fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan, relateaza News.ro.Carmen…

- Fostul polițist Catalin Coman, a fost reținut luni, in urma unei operațiuni de amploare a mascaților, care a durat mai multe ore.Astfel, potrivit sursei citate, Coman este chiar președintele organizației sector 5 a partidului Mișcarea Romania Suverana, al caruia sediu se afla chiar in colțul strazii…