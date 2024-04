Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Carmen Grebenișan a confirmat ca s-a desparțit de soțul ei. Vedeta și Alex Militaru sunt casatoriți civil de aproape trei ani și se pregateau sa iși jure iubire veșnica și in fața lui Dumnezeu. Acum, la doua zile distanța de cand influencerița a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu, inca soțul…

- Fostul polițist Catalin Coman, care și-a amenințat vecinii cu pistoalele și a fost lasat de colegii de la Secția 18 sa terorizeze o femeie in toiul nopții are liber de la judecatori sa se duca peste victima.

- Vestea momentului pentru Simona Halep! S-a aflat ce se va intampla cu sportiva noastra daca Ion Tiriac a avut dreptate. Simona Halep a mers la TAS pentru a-si sustine nevinovatia si pentru a scapa de cei 4 ani de suspendare.Vezi AICI cum ar putea scapa de suspendare Simona Halep dupa acuzatiile…

- Simona Halep a fost sabotata! Cazul de dopaj al romancei scoate la iveala amanunte absolut uluitoare. Simona Halep a facut apel la TAS, in speranta ca va scapa de suspendarea de 4 ani pentru dopaj.Vezi AICI cum a fost sabotata Simona Halep...

- ”Am vazut ce s-a dat in presa despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, cand a aflat și presa. Chiar nu vreau sa intru in detalii și Nu am ce sa spun mai multe despre treaba asta. Pana la…

- Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 % a utilizarii pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora pana in 2030. Aceasta masura a inflamat fermierii din intreaga Europa și a fost unul dintre motivele protestelor de amploare din mai multe țari.Ursula von der Leyen da puternic inapoi și…

- 424 de blocuri din Bucuresti, din sectoarele 2 si 6, nu au caldura și apa calda miercuri, anunta Termoenergetica. Potrivit Termoenergetica, data probabila a remedierii avariei este miercuri, ora 23:30. „Termenul afișat pentru punerea in funcțiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale…

- Rasturnare de situație in cazul criminalului lui Beatrice, tanara de 24 de ani, ce și-a dat ultima suflare intr-o firma din Sectorul 3 din București. Patronul de 72 de ani, principalul suspect in cazul de fața, și-a schimbat declarațiile și nu mai recunoaște ca el a omorat-o. Ce le-a spus oamenilor…