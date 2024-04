Stiri pe aceeasi tema

- ANAF va amenda operatorii care nu doteaza automatele cu aparate de marcat electronice ANAF anunța ca operatorii economici care nu vor respecta obligatia de a asigura dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) vor fi sanctionati, incepand din octombrie, cu amenzi de…

- Aproape jumatate dintre romani prefera temperatura in locuințe intre 22 și 24°C. STUDIU Studiu: Temperaturile preferate de romani in locuințe Aproape jumatate dintre romani prefera temperatura in locuințe intre 22 și 24°C, și chiar peste; Peste 40% și-au montat termostate inteligente pentru controlul…

- Cazul Alexandra Ivanov: Asistenta care a fost de garda in noaptea in care tanara a murit va primi despagubiri.Va reveni la munca Asistenta care a a fost de garda in noaptea in care ALexandra Ivanov a murit in dureri crunte va fi despagubita de spital, scrie realitatea. net. Rasturnare de situație in…

- Bogdan Caraușu invita botoșanenii la lansarea candidaturii independente pentru Consiliul Local Duminica, 21 aprilie 2024, incepand cu orele 16.00, in sala „George Enescu” a Hotelului Rapsodia, botoșanenii sunt invitați la lansarea candidaturii independente pentru Consiliul Local a binecunoscutului activist,…

- Bucecea: Marcaje rutiere NOI in toata localitatea. Incercați sa evitați sa treceți cu roțile peste marcajele proaspat vopsite Administrația publica a orașului Bucecea a lansat la finele acestei saptamani un nou proiect prin care se refac toate marcaje rutiere din micul orașel din județul Botoșani. In…

- Postul de manager al Spitalului Județean „Mavromati” din Botoșani, una dintre cele mai mari unitați sanitare cu paturi din Romania, pare atins de blesteme. In mai puțin de zece luni, la conducerea instituției s-au perindat trei directori. Doi dintre aceștia au intrat in vizorul DNA.

- Angajații primariei din comuna botoșaneana Broscauți au plecat intr-o zi de la program cu doua ore mai devreme ca sa poata merge la petrecerea organizata cu ocazia zilei de naștere a unei colege. Mai mulți localnici care aveau probleme de rezolvat au gasit poarta primariei inchisa și s-au plans la presa.…