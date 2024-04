Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a omorat alți doi tineri in stațiunea 2 Mai, ia un nou traseu, dupa ultima infațișare, cea de astazi. Vorbim, așadar, de o rasturnare de situație in procesul lui Vlad Pascu.

- Feciorii Vrancei SRL este detinuta si administrata de Constantin Aciubotaritei.Procesul intentat de Feciorii Vrancei SRL Primarului Municipiului Constanta, anulat initial, poate incepe, a decis astazi, 18 martie 2024, un alt complet al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta.…

- Narcisa Balaban lanseaza noi acuzații grave la adresa lui Nicolae Guța. Fosta partenera a interpretului de muzica de petrecere declara ca acesta vrea sa il intoarca pe Alberto, fiul pe care cei doi il au impreuna, impotriva sa. Iata declarațiile disperate ale Narcisei Balaban!

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- In aseara seara a avut loc a treia eliminare din competiție Power Couple. Doua echipe au in acest punct, iar celelalte cupluri au decis cine va ramane. Motivația lor a fost una simpla, echipa ce reprezinta cel mai mic pericol va continua parcursul in concurs.

- Rasturnare incredibila de situație in cazul primarului din Botoșani. Soțul amantei spune ca nu el l-a denunțat pe edilul Cosmin Andrei, care e acuzat ca i-ar fi dat amantei sale subiectele de la examenele pentru angajarea in primarie.Dupa ce a recunoscut ca el a facut denunțul, Cristian Hrițcu, soțul…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au respins cererea lui Ablez Gihan in procesul deschis impotriva Partidului Miscarea Populara Constanta, ce se afla pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Pe 26 ianuarie 2024, judecatorii au dat urmatoarea solutie pe scurt ndash; "Solutia pe scurt: Admite…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj vine cu noi informații in cazul barbatului care a reclamat ca a fost torturat de talhari , pentru a-i accesa portofelul digital cu criptomonede. Instituția a transmis ca aspectele sesizate nu se confirma, iar barbatul nu a fost victima vreunei infracțiuni.…