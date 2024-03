Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost sabotata! Cazul de dopaj al romancei scoate la iveala amanunte absolut uluitoare. Simona Halep a facut apel la TAS, in speranta ca va scapa de suspendarea de 4 ani pentru dopaj.Vezi AICI cum a fost sabotata Simona Halep...

- Conducerea Colegiului National ”B. P. Hasdeu” din Buzau, care a pierdut in instanta procesul intentat de un fost elev pedepsit cu scaderea notei la purtare pentru o postare pe Facebook, anunta, joi, ca nu va plati inca despagubirea de 3.000 de euro stabilita de instanta.“Conducerea Colegiului National…

- Razvan Marin (27 de ani) este foarte aproape de desparțirea de Empoli in aceasta perioada de transferuri. Dorit cu insistența la Royal Antwerp, internaționalul roman poate ramane in Serie A, campionat in care evolueaza de trei sezoane și jumatate. Razvan Marin, aproape de a se transfera la Sassuolo…

- Sentința surprinzatoare in cazul unei crime, care a cutremurat Brașovul in urma cu aproape 13 ani. O femeie a fost ucisa la comanda soțului ei, avocat, care voia sa incaseze asigurarile de viața și banii din contul soției. Criminalul a fost un tanar de 21 de ani, consumator de droguri, care și-a ispașit…

- Rasturnare de situație in cazul criminalului lui Beatrice, tanara de 24 de ani, ce și-a dat ultima suflare intr-o firma din Sectorul 3 din București. Patronul de 72 de ani, principalul suspect in cazul de fața, și-a schimbat declarațiile și nu mai recunoaște ca el a omorat-o. Ce le-a spus oamenilor…

- Judecatorii au constatat ca ancheta in cazul contabilei acuzate ca a devalizat școala unde lucra a fost facuta cu incalcarea competenței de catre procurorii anticorupție. Dosarul va fi trimis acum parchetului competent, care va trebui sa refaca intreaga urmarire penala

- Ancheta in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, in urma caruia opt persoane și-au pierdut viața, continua. A trecut aproape o saptamana de la tragedie, iar autoritațile au facut primele arestari. De la ce a pornit incendiul devastator de la Ferma Dacilor Mai multe ipoteze au existat pana acum in cazul…

- Simona Halep se revolta! Anunt teribil despre cazul de dopaj in care romanca a fost gasita vinovata. Simona Halep a fost interzisa timp de 4 ani din tenis din cauza acuzatorilor de la ITIA. Vezi AICI acuzatiile dure ale Simonei Halep in plin scandal de dopaj...