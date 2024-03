Stiri pe aceeasi tema

- Departament pentru combaterea dezinformarii, inființat de Meta. Va viza și conținutul generat cu ajutorul AI Meta va inființa un departament pentru combaterea dezinformarii, in perioada dinaintea alegerilor europarlamentare. Este vizat inclusiv conținutul creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI). …

- Pentru prima data in istoria competiției, liga a doua germana 2.Bundesliga a atras la cele noua meciuri disputate la sfarșitul saptamanii trecute mai mulți fani decat Bundesliga. Prezența pe stadioanele din 2.Bundesliga a fost mai mare cu peste 23.000 de spectatori. Potrivit revistei germane Kicker,…

- Guvernul german va aloca doar 4 miliarde de euro pentru subventii in vederea sprijinirii firmelor consumatoare de energie care trec la productia ecologica, a declarat vineri o sursa guvernamentala, pentru Reuters. Inițial, planul Germaniei era unul de 60 de miliarde de euro, dar Curtea Constituționala…

- Nemultumiri dupa primele condamnari in dosarul celor noua tineri acuzati ca ar fi fost implicati in jefuirea unor sali de jocuri din Constanta In prima instanta, Judecatoria Constanta a decis condamnarea a cinci inculpati, in total, la aproape 20 de ani de inchisoare cu executare, pentru talharie calificata…

- Un an nou, un proces nou pentru milionarul Dragoș Bilteanu! Soțul artistei Cristina Rus a fost dat in judecata de Camera Consultanților Fiscali, care incearca sa recupereze de la acesta o suma incredibila.

- Fostul premier Ludovic Orban a declarat miercuri despre dosarul achizitiei de vaccinuri, ca i se pare ca e mai mult un caz in care un procuror doreste sa fie celebru, dar ca ii este foarte greu sa isi dau seama daca sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni. El a mentionat ca i se…

- Procurorii care l-au acuzat pe cumatrul interlop al lui Mircea Basescu de un „tun” de un milion de euro intr-un dosar „bomba” care a fasait in instanța au fost luați din nou prin surprindere.

- La DNA vor ajunge foștii miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, dar și fostul premier Florin Cițu. Cei trei sunt anchetați in dosarul achizițiilor de vaccinuri din pandemie dupa ce au ramas fara imunitate parlamentara. Sunt acuzați ca au semnat pentru cumpararea unui numar mult prea…