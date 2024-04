Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani a ajuns miercuri dupa-amiaza la spital, dupa ce a fost batut crunt de alți doi adolescenți. Incidentul s-a petrecut in municipiul Bistrița, pe Calea Moldovei. „Doi minori de 15, respectiv 16 ani au atacat un alt tanar de 15 ani, lovindu-l foarte agresiv in plina strada, in zona…

- Un tanar de 20 de ani s-a filmat in timp ce tragea focuri de arma pe o strada din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Ulterior, acesta a postat videoclipul online, iar polițiștii au deschis o ancheta.

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- In timp ce parinții lui susțin ca el ar fi fost ucis de mafioți, urmaritul general Suhaib Meshah s-a ridicat și a umblat, mai ceva ca Lazar, iar ca minunea sa fie completa, a atacat sentința primita in dosarul traficului de droguri.

- Unii dintre inculpații din dosarul „Mafia cazinourilor”, in care sunt implicați și fiul doctorului Ciomu și mana dreapta a lui Nuțu Camataru, au solicitat sa fie sesizata Curtea Constituționala.

- La data de 21 februarie 2024, in jurul orei 11.15, polițiștii Postului de Poliție Santimbru au fost sesizați cu privire la faptul ca pe o strada din localitatea Dumitra, comuna Santimbru, o femeie ar fi fost agresata. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat…

- Situație neașteptata! Adrian Mititelu este cercetat penal, dupa ce ar fi batut un avocat in plina strada. Iata ce declarații a facut patronul de la FCU Craiova 1948 in fața autoritaților!

- O situație incredibila a avut loc, in cursul zilei de marți, in Sectorul 2 din Bucuresti. Este vorba despre un barbat care a fost reținut de polițiștii din Capitala și apoi plasat sub control judiciar, dupa ce ar fi lovit intenționat cu mașina un biciclist, pe o strada.