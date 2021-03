Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom si Naftogaz au semnat un memorandum de intelegere pentru a identifica proiecte comune de explorare si productie a gazelor in Ucraina, potrivit unui comunicat al Naftogaz, postat pe site-ul companiei ucrainene. "Anul trecut, Naftogaz a lucrat la identificarea de noi oportunitati…

- OMV Petrom are nevoie de o perioada de 12 luni pentru a lua decizia de investitii in proiectul de gaze din Marea Neagra, din momentul in care va fi modificata Legea offshore, urmand ca primele gaze sa fie extrase peste patru ani, a declarat, joi, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom,…

- O noua campanie de foraj in Marea Neagra. OMV Petrom face o noua investitie de aproximativ 32 de milioane de euro intr o campanie de foraj in Marea Neagra. Potrivit bvb.ro, doua sonde noi de dezvoltare sunt forate in apele de mica adancime ale perimetrului Istria.OMV Petrom a investit peste 500 milioane…

- OMV Petrom a inițiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operațiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul celei de-a doua sonde, noteaza Mediafax. Investiția…

- Pe 14 ianuarie 2020, era semnat contractul pentru ranfluarea navei Queen Hind Pe 24 noiembrie 2019, la ora 11:30, nava Queen Hind a esuat in Portul Midia Avea la bord pest 14.600 de berbeci Pe 25 februarie 2020 a fost adusa la cheu Ranfluarea navei a fost efectuata de Grup Servicii Petroliere, castigatorul…

- ​​OMV Petrom a semnat tranzacția pentru vanzarea a 100% din participația sa in Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM și TOC dețin licențele de producție pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat și Turkmenoi.…

